Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине наступает "внутренняя тирания", которую оправдывают войной. При этом он привел в пример Россию и Израиль, которые отличаются от Украины в выгодную сторону в плане свободы.

Пост об этом он опубликовал в своих соцсетях.

"Невозможно объяснить ни себе, ни другим, почему страна, которая бьется за "свободу против тирании", своих граждан за границу не выпускает, а тирания - да", - написал Арестович.

Он напомнил, что Израиль, как и РФ, не закрывает свои границы. По его словам, в России "поток в военкоматы устойчивый, а в "свободе" работники военкоматов вынуждены хватать граждан на улице и силой запихивать в армию".

"Израильских призывников не бьют пистолетом на сборном пункте и не обещают расстрелять в ближайшей посадке, если он не пойдет в армию", - высказался экс-советник Банковой.

Проводя параллели между "свободой" и "тиранией", Арестович удивился тому, что по данным 2021 года Россия оказалась на 92-м месте в индексе экономических свобод, а Украина - на 127-м.

По его мнению, у "борцов за свободу" постоянно снижается объем и уровень их практических прав".

"Израильские силовики не прессуют израильских бизнесменов на предмет "поделиться". Израильский глава профильного комитета Кнессета не говорит о том, что израильский бизнес - это гусь, которого нужно ощипать", - написал Арестович.

Он сделал вывод, что для украинцев существует "два фронта борьбы с тиранией: внешний и внутренний".

На днях Арестович писал, что от него ждут позитивных заявлений, но "украинцам нужна правда, а не успокоение вместо правды".

Также он высказывал мнение, что Украина проигрывает России на стратегическом уровне.