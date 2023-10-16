Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кремль намерен развернуть в Украине новый политический проект, "ориентированный на остатки пророссийски настроенного населения".

Об этом он сообщил в Facebook.

"Признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и иного рода аферистов в продвижении на русском языке русской же повестки. Именно они в этот момент кричат о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и наконец намекают, что с россией необходимо договариваться", - пишет Данилов.

По словам советника СНБО, правоохранители "внимательно отслеживают проявления подобных враждебных действий, выявляя и прекращая их".

Конкретных фамилий Данилов не назвал. Но стоит упомянуть, что актёр и бывший советник Офиса президента Арестович на днях призвал к смене власти в Украине, обвинив высшее руководство страны в стратегических просчетах.

Ранее Арестович заявлял о том, что нынешнее наступление ВСУ не имеет шансов на успех, призывал перейти к обороне, а также говорил о нереалистичности цели выйти на границы 1991 года.