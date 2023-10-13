Полиция начала расследовать дело по скандальным заявлениям экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича о женщинах.

Уголовное производство по статье 300 УК Украины (пропаганда насилия и дискриминации) открыто по заявлению народного депутата от "Голоса" Инны Совсун, о чем сообщила сама нардеп на своей странице в Facebook.

Статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет. По словам Совсун, дело передали в Киевскую городскую прокуратуру.

Напомним, на своем закрытом психологическом семинаре Арестович назвал женщин "существами", которых "хочется душить". Позже он заявил, что его слова вырвали из контекста, а само видео с этим заявлением, которое распространили Telegram-каналы, подверглось монтажу.

Однако нардеп Инна Совсун все равно подала на Арестовича заявление в полицию, заявив, что в его высказывании есть признаки статьи 300 Уголовного кодекса: распространение видеопродукции, которая пропагандирует культ насилия и жестокости.

Ранее Арестович назвал ошибкой Украины внедрение национализма и расчеловечивание россиян.

После этого на экс-советника Банковой написали заявление в СБУ, увидев в таком высказывании статью 436-2 Уголовного кодекса: оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ.