Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун написала заявление в полицию на экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича за скандальное высказывание о женщинах.



В частности, Арестович в ходе семинара назвал женщин "существами, которых хочется придушить".

Совсун считает, что в этом высказывании есть признаки статьи 300 Уголовного кодекса: распространение видеопродукции, которая пропагандирует культ насилия и жестокости.

"И если какой-то участник этого "семинара" потом попытается задушить женщину – тогда те, кто постоянно приглашал Арестовича на телемарафон, должны знать, что это и их ответственность", - написала нардеп на своей странице в Facebook.

Отметим, что это не первый раз, когда Арестович попадает в скандал после своих высказываний. Так, в прошлом году он оказался в центре скандала после высказываний об ЛГБТ. Будучи на посту советника Офиса президента, он назвал ЛГБТ-сообщество "людьми с отклонениями". Активисты потребовали его отставки с поста.

После этого Арестович заявил, что "женщины в армии - это ужас". ЛГБТ-активисты снова потребовали его увольнения.