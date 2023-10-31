Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович сравнил две обложки журнала Time: с большим портретом Владимира Зеленского за май 2022 года и последнюю, с маленькой фигурой украинского президента, повернутой спиной, которая иллюстрировала в целом негативную в отношении президента статью в журнале о ситуации в Украине.

По мнению бывшего советника Банковой, в том, как поменялся тон и иллюстративный ряд в Time, виноват сам Зеленский.

"Сначала кто-то ведет себя как диктатор и вместо того, чтобы пойти нормальным путем ускоренного развития, выбирает стагнацию. Потом кто-то плодит массовую коррупцию. Потом кто-то плодит ненависть к любому мнению, отличному от своего. А потом – спустя полтора года – наступает осень, и в отношениях с Западом, и с собственным народом. И сколько реальность ни отрицай, она от этого никуда не девается", – написал Арестович в Фейсбуке.

"Одна из стадий этого отрицания реальности – попытка обвинить во всем проклятых Шустеров. Вместо того, чтобы посмотреть себе в глаза. Саймон Шустер (автор статьи в Timе - Ред.) – художник, который отлично чувствует момент истины", – добавил он.

Что касается самой статье в Timе, то Арестович охарактеризовал ее так: "Саймон Шустер мастерски рисует в своей статье для Timе неприятный и смутно знакомый образ: оставленный всеми диктатор, бродящий по закоулкам бункера, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен. Авторитарный лидер, которому боится сказать правду его окружение. Нет, это не прямая параллель с Гитлером. Я говорил с Саймоном лично несколько раз, он никогда не провел бы такой параллели".

Ранее мы писали, что Арестович уехал за границу, после чего его заявления в адрес украинской власти стали очень жесткими.

Мы также приводили реакцию Михаил Подоляка на резонансный материал журнала.