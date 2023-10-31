На фоне резко ужесточившейся риторики Алексея Арестовича в адрес президента Украины Владимира Зеленского и украинской власти в целом многие задаются вопросом - почему он стал таким смелым и не опасается ли ответной реакции со стороны Банковой в виде уголовных дел и отправки в тюрьму. И почему украинские власти до сих пор ему эту "ответку" не организовали.

По данным "Страны", парадокс объясняется просто - Арестович уже довольно длительное время находится за границей и в Украине не появляется. И именно с тех пор, как он покинул страну, его заявления стали намного более резкими.

Показательно, что последние несколько недель Алексей Арестович включается в некоторые эфиры, где раньше появлялся лично, только по видеосвязи.

По данным "Страны", в последнее время Арестович находится на территории Евросоюза. В частности, на прошлой недели его видели в Вене.

Как рассказали нам источники в его окружении, решение временно выехать из Украины Арестович принял после конфликта с Зеленским во время их поездки в США в сентябре.

По информации "Страны", поездка туда Арестовича, параллельно с президентом, не была санкционирована Банковой и вызвала резкую реакцию со стороны Зеленского.

"Зеленский был очень недоволен тем, что Арестович фонит своим присутствием. Возник конфликт, и Арестович почувствовал, что президент сильно заведен и ситуация может принять неблагоприятный оборот - его могут "заякорить" в Украине через уголовные дела. Поэтому он принял решение выехать из страны и начать свою "сольную" политическую карьеру уже вне команды президента. Причем строить ее на резкой критики власти в расчете на проход в парламент во главе собственной политсилы на будущих выборах. По этому поводу он ведет в Европе активные консультации с украинскими политиками и бизнесменами", - говорит источник "Страны".