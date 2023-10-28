Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в резкой форме осудил давление на киевского таксиста, отказавшегося говорить с пассажирками на украинском.

"Эти крысы… крысомовные, которые гоняют таксиста, более лицемерных уеб*нов представить невозможно. Это "орбавщина", после нее будет "хамасовщина". Запретить русскоязычных - это почти ХАМАС", – сказал Арестович.

Он также заявил, что все заявления о "языке агрессора" являются нарушением 10 и 24 статей Конституции Украины.

Напомним, водитель такси Bolt выгнал двух пассажирок, требовавших говорить с ними на государственном языке. Мовный омбудсмен Тарас Кремень написал, что готовит обращение в полицию в отношении киевского таксиста, который высадил пассажирок за требование разговаривать на украинском языке. Кремень заявил, что таксисту "не удастся избежать наказания".

После информации в СМИ компания Bolt заявила, что навсегда заблокировала аккаунт киевского таксиста, который высадил женщин за требование говорить на украинском языке. Также в компании заявили, что готовы сотрудничать с правоохранителями.