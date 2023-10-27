Народный депутат Юрий Бойко и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович пообещали помочь с работой и деньгами таксисту, которого уволили из Bolt после того, как он высадил пассажиров, требовавших говорить на украинском языке.

Об этом Бойко заявил в видеообращении.

"Любая дискриминация человека отвратительна, особенно если дискриминация идет по языковому признаку, особенно по отношению к людям, которые, возможно, пострадали от российской агрессии, являются переселенцами и так страдают. Особенно если дискриминация идет от того же Креминя (языкового омбудсмена - Ред.), который в свое время был доверенным лицом Януковича, а сегодня пытается изобразить из себя патриота... Естественно, что мы поможем человеку, которого обидели, у которого забрали работу. Мы найдем его и обязательно трудоустроим, чтобы было неповадно креминям", - заявил Бойко.

А Арестович в своем телеграм-канале написал, что ищет контакты таксиста Bolt, которого уволили "по факту нападения мовного Талибана".

"Отзовись, друже, хочу выплатить тебе компенсацию, на время поиска новой работы", - написал Арестович.

В пабликах пишут, что якобы мужчине вручили повестку. Подтверждения этой информации нет.

Напомним, вчера стало известно, что в Киеве таксист высадил из салона пассажирок из-за требования говорить на украинском. Тарас Кремень написал, что готовит обращение в полицию в отношении мужчины.

Вскоре компания Bolt заявила, что навсегда заблокировала аккаунт этого столичного таксиста.

За это в соцсетях на компанию обрушился шквал критики. Также за таксиста заступился нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук.