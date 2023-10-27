В "ДНР" утверждают, что желающих изучать украинских язык в школах "республики" нет, и посему статус "государственного" ему давать не будут.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Вместе с этим назначенные Кремлём "власти" выступают против украинского языка в принципе.

"Я со своей позиции не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного и ещё какого-то на территории "Донецкой Народной Республики", — сказал "глава ДНР" Пушилин.

Ранее Пушилин заявлял, что во всех школах "ДНР" перестанут изучать украинский язык, так как никто не выбирает его для изучения. Ни один класс в школах "республики" не выбрал украинский язык, несмотря на такую возможность.

"У нас есть возможность в качестве факультатива изучать в школах не только украинский, но и другие языки. Если набирается класс, язык вводится. Но я вам так скажу: не набрался ни один класс такой (украинский - ред.) на территории "ДНР", — заявлял Пушилин.

Мы также сообщали, что в школах ДНР выпускники впервые сдали российский единый госэкзамен, чтобы поступить в вузы РФ.