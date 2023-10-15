Среди детей 5-6 лет провели иследование и узнали, что только 15% киевских дошкольников активно говорят на украинском языке, 65% - могут употреблять часть русских и украинских слов или преимущественно русскоязычные и заимствуют некоторые украинские слова. 20% дошкольников украинский язык почти не понимают.

Об этом сообщил основатель организации "Спільномова" Андрей Ковалев.

Сейчас 50-60% родителей детей дошкольного возраста в Киеве пытаются больше говорить с ними на украинском языке. Эта тенденция стала заметна после 24 февраля 2022 года.

В школе ребенок начинает понимать украинский язык, но это не означает, что он становится для него доминантным. Киевские школьники остаются преимущественно русскоязычные, говорят на русском языке на переменах и находятся в преимущественно русскоязычной среде.

"Украинская школа дает только то, что ребенок усваивает украинский как пассивный второй язык. Лишь 10% мемов, которые используют киевские подростки, - на украинском языке, 90% - на русском или английском", - рассказал Ковалев.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал украинские телеканалы "прекратить практику украино-русского двуязычия в эфирах".

А летом Киевский городской совет принял решение о запрете русских песен в публичных местах столицы.