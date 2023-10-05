Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг и изданий русских авторов.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевская областная военная администрация со ссылкой на брифинг директора Департамента культуры и туризма ОВА Анны Куценко.

По ее словам, процесс изъятия изданий на русском языке и пополнения фондов библиотек региона продолжается. Он длительный, ведь такими книгами укомплектовано большинство библиотек Киевщины. Библиотеки активно пополняют книгами, переведенными на украинский.

Так, Киевская областная библиотека для детей получила и передала библиотекам территориальных общин более 9 тысяч экземпляров книг по государственной программе пополнения библиотечных фондов и других источников.

Всего в Киевской области работают 817 библиотек, совокупный фонд которых составляет около 7 миллионов экземпляров. В целом пользователями библиотек региона являются более 400 тысяч человек, ежегодно их посещают более 2,5 миллионов человек.

Ранее в киевском муниципальном книжном магазине "Сяйво книги" провели сбор русскоязычных книг для дальнейшей их переработки. А вырученные средства использовали для покупки необходимых вещей для ВСУ. В магазин сдали 57 тонн русскоязычных книг.

Еще до войны в Украине призывали изъять из библиотек книги, которые были изданы в СССР, чтобы заменить их на современные и украиноязычные.