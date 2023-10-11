Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал украинские телеканалы "прекратить практику украино-русского двуязычия в эфирах".

Об этом сообщает сайт уполномоченного по защите государственного языка.

Его обращение адресовано к телеканалам "Рада", "24 канал", "5 канал", "Прямой", "Эспрессо", "Мы – Украина", Национальной общественной телерадиокомпании Украины, "1+1" и "Интер".

Конкретных примеров использования русского языка Кремень не приводит, но, похоже, речь идет о высказываниях гостей, а не ведущих.

По закону это пока разрешено - до 17 июля 2024, когда вступят в силу новые правила закона "О медиа". Потом русский язык нужно будет переозвучивать или сопровождать дубляжем.

Омбудсмен призывает каналы начать это делать уже сейчас в связи с вторжением РФ.

Ранее Тарас Креминь заметил русский язык на билетах "Укрзализныци" и потребовал убрать его.

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