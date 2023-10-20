Бывший советник Банковой Алексей Арестович заявил, что Офис президента заказывает против него "чернуху".

Об этом Алексей Арестович написал в соцсетях.

По его словам, информационная кампания началась с марта 2022 года, когда Арестович еще работал советником ОП. Причина - резко возросший личный рейтинг Арестовича, "размер которого посчитали опасным для самого великого и славного" (то есть, надо полагать, для президента Владимира Зеленского).

"Тогда же резко изменилось отношение ко мне внутри команды. Я всегда был там чужим, но стало совсем интересно", - пишет Арестович.

Кульминацией стала его "оговорка по Днепру" 4 января 2023 года.

"Знаете, чьи сетки работали интенсивнее всего на мою дискредитацию? Вы угадали. Оттуда и до сих пор процентов 70 чернухи на меня выливают каналы Офиса президента. Даже кремлевские за ними не успевают", - заявил Арестович.

По его словам, раньше он молчал, так как "трогали только его". Но начал высказывать критику в адрес ОП, "когда они стали ломать Украину".

В комментариях пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни верят Арестовичу и поддерживают его, другие же призывают "перестать лить грязь", считая, что его критика в адрес ОП сейчас не уместна и "опасно расшатывать общество сомнениями, когда у нас война".

Напомним, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в последнее время жестко критикует правящую команду Владимира Зеленского.

Он, в частности, обвиняет власть в подавлении гражданских и политических свобод, а также поощрении коррупции.

Кроме того, на днях Арестович и вовсе призвал к смене власти в Украине, обвинив высшее руководство страны в стратегических просчетах.