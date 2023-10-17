Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в последнее время жестко критикует правящую команду Владимира Зеленского.

Он, в частности, обвинил власть в стратегических военных просчетах, подавлении гражданских и политических свобод, поощрении коррупции.

"Наше руководство исчерпало предел компетенции, загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на своей ошибочной политике. Оно ведет нас к катастрофе", - написал на днях Арестович в своем телеграм-канале. Именно политическое руководство, а не военные, по его мнению, несут всю полноту ответственность за ход событий на фронте.

Выход он видит в проведении в Украине выборов, которые, по его мнению, дают надежду на "перезагрузку", "разрушение монополии некомпетентности" и приход к власти новых сил, "способных принимать решения, соответствующие реальной обстановке".

"В ближайшие несколько месяцев, даже те, кто возражает против выборов категорически, начнут молиться на них - как на единственную надежду выхода из стратегического тупика", - прогнозирует Арестович.

Эксперты объясняют столь резкое ужесточение его риторики подготовкой к будущим выборам. Однако интрига в том, делает ли это Арестович по собственной инициативе, окончательно порывая со старыми связями и обосновываясь в оппозиционной нише, или по согласованию с Банковой в роли "спарринг-партнера" для Зеленского.

И если он ведет игру не согласованную с Зеленским, а против него, то кто его в таком случае "крышует" и продвигает в качестве политического проекта, альтернативного президенту.

Подробности - в статье "Страны".

"Разрушить монополию некомпетентности"

Уйдя из Офиса президента со скандалом в январе 2023-го, Арестович, хоть и стал критиковать действия власти, тем не менее, до последнего времени делал это аккуратно.

Но сейчас он просто сыплет осуждениями в адрес правящей команды.

Фокусируется Арестович на двух вещах - военных решениях руководства страны и его внутренней политике.

Говоря о войне, экс-советник ОП призвал власть признать, что при нынешнем соотношении сил на фронте "ни о каких границах 1991 года и речи не может идти".

"При нынешнем соотношении личного состава и техники наступать бесперспективно. Нужно становиться в оборону и перемалывать российскую армию", – заявляет Арестович.

По его словам, руководство страны обнулило шансы на успешное наступление, которые имелись еще недавно, так распылило силы ВСУ, бросая их на штурм "груд щебня, оставшихся от Бахмута". Тогда как нужно было, по мнению Арестовича, сконцентрировать усилия на прорыве российской обороны на на направлении главного удара - на юге к Азовскому морю. А на других участках фронта начать строить многоуровневые линии укреплений подобно российским, чтоб держать оборону с минимальными потерями.

Но ни того, ни другого сделано не было, что, как считает Арестович, и предопределило неудачу наступления ВСУ, которые не смогли выполнить свою главную задачу и перерезать сухопутный коридор в Крым.

При этом, что принципиально важно, Арестович винит в этом не военное командование, а именно политическое руководство страны. То есть Зеленского.

Политическому руководству Украины Арестович также ставит в вину разгул коррупции и проблемы в отношениях с зарубежными партнерами. А также заявляет об оформлении "внутренней тирании", которую, власти оправдывают войной. "Невозможно объяснить ни себе, ни другим, почему страна, которая бьется за "свободу против тирании", своих граждан за границу не выпускает, а тирания (имеется в виду Россия - Ред.) - да", - написал экс-советник ОП в своем телеграм-канале.

Поэтому, по его словам, для украинцев существуют "два фронта борьбы с тиранией - внешний и внутренний".

В другом посте он развивает этот тезис: по его словам, правящая в Украине команда "глушит" бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов, ссорится с соседями и основными партнерами, а также "поощряет коррупцию".

Более того, он считает, что российские власти эффективнее, чем украинские, отвечают на нынешние вызовы.

"Если российская власть уже принимает людоедские, но адекватные текущей обстановке решения, то украинское руководство - коррупционные и неадекватные", - написал экс-советник Офиса президента.

"Такая политика ведет нас (то есть Украину - Ред.) к катастрофе", - настаивает Арестович. И выход, по его мнению, только один: выборы.

"Выборы дают надежду провести перезагрузку, разрушить монополию некомпетентности и дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке. Я хорошо понимаю опасения людей, которые боятся, что выборы во время войны - это угроза внутренних потрясений. Но эти люди, просто находятся в инерции завышенных ожиданий. Я уважаю заблуждения этих людей, потому, что они вызваны не их тупостью, а отсутствием реально информации и навыков трезво оценивать обстановку. Но, поверьте, в ближайшие несколько месяцев, даже те, кто возражает против выборов категорически, начнут молиться на них - как на единственную надежду выхода из стратегического тупика", - написал Арестович в своем телеграм-канале.

Данилов увидел "руку Кремля"

Эти заявления Арестовича не могли не обратить на себя внимание хотя бы потому, что с начала войны еще никто не позволял себе так жестко критиковать не только лично президента, но и в целом курс страны и предрекать скорую катастрофу, если смены власти не будет.

Сторонники Порошенко, например, довольно много и часто критикуют лично Зеленского, но заявлять о "грядущей катастрофе", провале наступления и озвучивать прочие тезисы, за которые можно получить обвинения в "сеянии пораженческих настроений", даже они после 24 февраля 2022 года не решались.

Реакция власти не заставила себя ждать.

Секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал пространный пост в Facebook о том, что Кремль якобы намерен развернуть в Украине новый политический проект, "ориентированный на остатки пророссийски настроенного населения".

"Признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и иного рода аферистов в продвижении на русском языке русской же повестки. Именно они в этот момент кричат о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и наконец намекают, что с Россией необходимо договариваться", - написал Данилов, отметив, что правоохранительные органы "внимательно отслеживают проявления подобных враждебных действий, выявляя и прекращая их".

Имени Арестовича Данилов не назвал, но многие увидели в этом ответ на заявления экс-совеника Офиса президента. И последний это вскоре подтвердил сам, опубликовав ответ секретарю СНБО.

Арестович написал в своем телеграм-канале, что "единственная функция секретаря СНБО - "пи@діти державною".

"Иной пользы от него за два с половиной года в Офисе (президента - Ред.) я так и не заметил", - пишет Арестович.

"Трезвый человек" Арестович

Эта перепалка, однако, не отвлекла внимание от главного вопроса в этой ситуации: почему Арестович принялся так резко критиковать Банковую. Ответ в принципе один: экс-советник ОП готовится к будущим избирательным кампаниям.

Но кто его на выборы ведет и почему он столь смело критикует власти, мнения расходятся.

Версий обсуждается несколько.

Первая, которая уже давно в ходу - выпады Арестовича заранее согласованы с Офисом президента, который к выборам готовит несколько "колонн", в том числе и в лице своего бывшего советника.

Политолог Кость Бондаренко склоняется именно к этой версии.

"Арестович активизировался после "смотрин" в США (речь идет о том, что в сентябре он вместе с Зеленским ездил в Америку - Ред.). Он будет одним из тех, кого выставят спарринг-партнером для Зеленского на будущих президентских выборах. Раскрутив себя с помощью этой кампании, он пойдет на парламентскую, где попробует консолидировать голоса т.н. юго-востока. Процентов 10 ему гарантированы, если не будет конкурентов в этой нише. Конечно, его баллотирование зависит, пойдет ли сам Зеленский на выборы и на кого поставит Запад - прежде всего США. В любом случае я считают его игру согласованной, иначе бы он вообще не выехал за границу", - комментирует Бондаренко "Стране".

В свою очередь политолог Вадим Карасев говорит, что пока нет четких признаков, позволяющих определить, играет Арестович за себя или за Банковую. "Дальше, возможно, будет понятно: мы наблюдали, как Арестович бросил вызов Банковой и стал оппозиционером, или же это план как голоса недовольных властью удержать с помощью на самом деле дружественного ОП политика, с которым потом в Верховной Раде можно будет "клепать" коалицию и коалиционное правительство", - говорит эксперт.

Вторая версия - Арестович заручился поддержкой американцев, которые хотят видеть в Украине больше политического многообразия и не заинтересованы в монополизации власти Зеленским.

В пользу это версии также используют упомянутый выше факт о том, что ужесточение риторики экс-советника Офиса президента началось после его поездки в США. Также в связи с этим вспоминают его интервью Гордону в начале октября, где он говорит о том, что если Запад примет решения заканчивать вону без выхода на границы 1991 года и Зеленский будет этому сопротивляться, то президента Украины "поменяют" на выборах.

"Будут искать трезвого человека, способного рационально оценивать происходящее, и который подпишет (соглашение о перемирии с Россией - Ред.). Другой картины пока не складывается", – сказал Арестович.

А так как он призывает отказаться от идеи выхода на границы 1991 года, то в этом заявлени при желании можно увидеть намек на то, что "трезвый человек", которого ищет Запад, это сам Арестович.

"Не исключено, что Арестовича поддерживает некая часть западных элит, которым важна широта мнений в Украине. Мол, страна может говорить не только голосом Зеленского, есть и разные критические мнения", - комментирует "Стране" политолог Руслан Бортник.

Третья версия, которая обсуждается в политических кругах - на Арестовича поставил и оказывает ему поддержку Ринат Ахметов, который хоть и ушел в тень, но, не исключено, пытается найти способ сохранить какое-либо влияние на политпроцессы ради безопасности своего бизнеса. В качестве аргумента в пользу этой версии называют то, что Арестович в последнее время часто дает интервью журналистам, так или иначе связанным с группой Ахметова. Однако собеседник, вхожий в нее, отрицает влияние Ахметова на Арестовича: "Я задавал этот вопрос. Ответ был: он не наш".

При этом источник, вхожий в круг общения Арестовича, объясняет перемену в его риторике появлением неких "новых друзей".

Четвертая версия, это та, которую уже высказал Данилов - Арестовича "перевербовали" россияне. Но никаких доказательств этому нет, кроме как то, что его выпады против украинской власти активно транслируют российские СМИ и спикеры вплоть до представителя РФ в ООН Небензи. Впрочем, на веское доказательство это обстоятельство, очевидно, не тянет.

Пятая версия - Арестович действует сам по себе, полагая, что в ближайшее время страна столкнется с полномасштабным кризисом (который он фактически и предсказывает), в котором общество будет винить Зеленского и возникнет запрос на людей, которые после него власть смогут подхватить. А потому и пытается застолбить эту нишу заранее.

К слову, в этом плане показательно, что уже достаточно давно ходят слухи о том, что Арестович якобы хочет создать партию с главком ВСУ Валерием Залужным под названием "ЗА!" (расшифровывается как "Залужный-Арестович").

Но источник, близкий к Залужному, эту информацию опроверг.

"У Залужного нет никаких планов идти в политику. А если они вдруг и возникнут, то он пойдет сам, без Арестовича", - сказал он.

"Вероятно, Арестович полагает, что власть сдает позиции. Возможно, он считает, что возникли условия для раздела рейтинга президента, который тот обрел после начала широкомасштабного вторжения России. Общество демонстрирует запрос на оппозиционность, который не могут удовлетворить только политики типа Петра Порошенко. Арестович хочет успеть взять себе бОльший кусок "пирога", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Он склоняется к мысли, что Арестович действует несогласованно с Банковой, "хотя, возможно, это игра кого-то из президентского окружения".

"Но тогда вопрос: почему все его заявления проходят безнаказанно. Для любого другого украинского политика подобная риторика привела бы к серьезным последствиям. Думаю, что пока не придумали, что с ним делать. Наверное, Арестович сейчас ближе к арестам, чем к электоральной победе. Другое дело, что он действительно может иметь некие международные гарантии, поэтому его не трогают. Тут важно помнить, что Арестович с политической точки зрений - авантюрист и игрок, готовый расширить окно Овертона, если ему это выгодно. Когда он чувствует потерю интереса к себе, они делает некие громкие заявления и возвращает к себе внимание", - говорит Бортник.

Источник в политических кругах также обращает внимание на необычайную смелость и резкость, с которой Арестович в последнее время обрушился на власть.

"Давайте говорить откровенно - никакой демократии в Украине после начала полномасштабного вторжения нет. Есть всего два центра власти, влияния и силы. Один внутренний - это Зеленский и его Офис. И второй внешний - это США и американское посольство. И если ты не находишься под крышей одного из них, но при этом ведешь себя так как сейчас Арестович, то тебе грозит целый букет уголовных дел по самым разным статьям. Поэтому вопрос - под кем из них Арестович, если он до сих пор на свободе? В то, что он действует согласованно с Банковой я не верю. Потому что его критика бьет персонально по Зеленскому. Плюс изначально у них очень сильное пересечения группы поддержки. Поэтому голоса Арестович будет оттягивать в первую очередь у президента и его партии. Госдеп? Теоретически может быть, что в Вашингтоне у кого-то из "тихих американцев" возникла концепция создать новый проект для русскоязычной части Украины, а заодно и для антипутинской агитации среди внутрироссийской аудитории. А также прокачать тему "перемирия без выхода на границы 1991 года". Правда, обращает на себя внимание то, что наиболее активно Арестовича сейчас атакуют как раз те силы в Украине, которые связаны с Западом. Но может быть и третий вариант - Арестович решил пойти ва-банк, полагая (или зная), что скоро власть столкнется с проблемами такого масштаба, что пресечь его активность через уголовное дело и приговор суда не сможет или не успеет. И тут главный вопрос в том, насколько верны или ошибочны такие ожидания Арестовича. Если верны - то, действительно, на фоне всеобщего раздрая он сможет войти в той или иной роли в большую политику. Если нет - то в тюрьму он попадет раньше, чем успеет зарегистрироваться кандидатом на выборы", - говорит источник.

Риски выборов

Наконец, вопрос - а будут ли вообще выборы до окончания войны?

В последние недели в политических кругах Украины активно курсируют слухи о том, что вопрос по выборам уже решен и они, несмотря на продолжающуюся войну, намечены на весну следующего года. Как минимум президентские (как и положено по Конституции в марте), а возможно и парламентские тоже.

Однако очевидно, что они возможны только при согласии на это Зеленского. Ведь для того, чтоб запустить процесс нужно поменять Избирательный кодекс, что нереально без голосов фракции "Слуга народа".

Сам Зеленский и другие представители власти высказывается о выборах пока неопределенно, указывая на существующие проблемы с их проведением. Против выборов во время войны выступает часть оппозиции во главе с Порошенко. Нет каких-либо четких сигналов о том, что на выборах настаивает и руководство стран Запада (а не отдельные его представители вроде американского сенатора Грэма). Большинство населения Украины, согласно опросам, также против проведения выборов до окончания боевых действий.

Однако, по версии, которая сейчас в ходу в украинских политкругах, у Зеленского все же хотят провести выборы, рассчитывая, что во время действия военного положения с его ограничениями прав и свобод граждан у власти будет больше шансов добиться желаемого результата, чем в мирное время. А также с целью, получив еще на пять лет мандат, развязать себе руки для любого окончания войны, не опасаясь падения рейтинга, если сценарий ее окончания не совпадет с ожиданиями избирателей и обещаниями самой власти.

В тоже время, пример Арестовича показывает, что предвыборный процесс, если будет запущен, может оказаться для президента и его команды крайне опасным делом. Также как и Арестович сейчас, все остальные политические силы будут строить свою кампанию на жесточайшей критике Зеленского, продвигая тезис о необходимости смены власти, а "иначе катастрофа". Тем более, если больших успехов на фронте по-прежнему не будет, зато регулярно будут коррупционные скандалы.

Все это может привести к резкой дестабилизации ситуации в стране и сделать результат выборов малопредсказуемым. Особенно если решат провести еще и парламентские выборы, куда наверняка пойдет большое количество военных по разным партспискам. А возможно бойцы ВСУ создадут и новые партии. В таком случае потеря Зеленским большинства в Раде станет вполне возможной. Не говоря уже про издержки в плане усилия раздрая в обществе или даже в армии, в которой военные разойдутся по разным политлагерям.

Решится ли Зеленский при таких вводных на проведение выборов - пока вопрос открытый. Хотя если Запад вдруг по этому поводу займет жесткую позицию и заявит об их безусловной необходимости, поле для маневра для президента значительно сузится.