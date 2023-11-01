Журналист Time Саймон Шустер, который написал материал о том, что окружение Зеленского не верит в военную победу над Россией, в августе 2022 года был награждён Владимиром Зеленским орденом "За заслуги" III степени.

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

Мы также сообщали, что на Банковой прокомментировали упомянутую статью в Time о Зеленском.

"Не забывайте, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, у которого есть свое видение происходящего. Во-вторых, я совсем не понимаю, что такое анонимные источники постоянно. Потому что когда я с кем-то разговариваю от имени Офиса президента, то я обязательно говорю, что это я говорю... Кое-где эти анонимные источники – это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но где-то там рядом находятся, и они хотят увеличить свой вес и свои видения выдают за аксиоматические знания", — сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Ранее на фоне резких высказываний в адрес правительства Арестович покинул Украину после конфликта с Зеленским. По данным "Страны", бывший советник ОП уже довольно длительное время находится за границей и в Украине не появляется.