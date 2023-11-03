Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist о проблемах с украинским наступлением и о тупике на фронте, а также вышедший чуть ранее материал в издании Time о разногласиях между Владимиром Зеленским, его окружением и военными о стратегии войны вновь породили в политических кругах Украины обсуждение якобы намерений Залужного пойти в президенты.



Слухи об этом ходят уже второй год, но никаких фактических подтверждений пока не имеют, а на официальном уровне опровергаются.



Но сейчас, после публикаций в западных СМИ, об этих намерениях заговорили очень активно. Причем утверждается, что появление статей в Time и Economist связано друг с другом и имеет цель продемонстрировать, с одной стороны, большие внутри- и внешнеполитические проблемы Зеленского, а с другой – продвинуть в качестве альтернативы ему Залужного.

Широко эту тему обсуждают и в России. Владимир Путин сегодня сказал, что "Запад планирует в Украине смену элит из-за проблем с коррупцией". Впрочем, заявления из РФ в этом контексте можно рассматривать как элемент информационной войны.

Но что касается главкома ВСУ и его политических перспектив, то об этом говорят и в Украине. Причем, как отмечалось выше, уже давно.

В случае, если Залужный пойдет на выборы президента, победа Зеленского окажется под большим вопросом.



Но, повторимся, никаких подтверждений того, что Залужный намерен идти в президенты в разгар боевых действий, нет. Это пока лишь слухи, версии и разговоры, хотя и крайне активные в последнее время.



Кроме того, остается открытым вопрос, состоятся ли выборы вообще до окончания войны. Напомним, проведение выборов президента в Украине во время военного положения запрещено Избирательным кодексом, а парламентских выборов – и Избирательным кодексом, и Конституцией. Причем Конституцию, в отличие от кодекса, во время военного положения менять запрещено.



В то же время уже несколько месяцев ходят упорные слухи, что Зеленский намерен провести как минимум выборы президента в срок, обозначенный Конституцией (то есть в конце марта 2024 года), поменяв для этого Избирательный кодекс.



Мотивом Зеленского в этом случае называют желание переизбраться, пока он еще имеет высокий рейтинг и у него нет сильных конкурентов, а также пока действуют ограничения прав и свобод граждан во время военного положения, что объективно ограничивает активность оппозиции.

Однако если Зеленский поймет, что Залужный намерен идти на выборы и внутри страны и за ее пределами уже разворачивается масштабная кампания, у президента всегда останется опция не проводить никаких выборов до конца войны и закон под это не менять.

Тем более что большинство граждан, согласно всем опросам, против выборов во время войны. Да и как технически их провести в разгар боевых действий, не очень понятно.

Но если на Западе укрепится точка зрения, что Зеленского все-таки нужно поменять через выборы, и ее поддержат многочисленные противники президента внутри страны, то избежать выборов станет гораздо труднее. Президенту будут указывать на то, что он после марта 2024 года утратит свою легитимность, потеряет морально-политическое право принимать ключевые решения, а народу будут объяснять, что страна в тупике, а значит, власть нужно менять.



Впрочем, пока все это теоретические рассуждения, так как признаков старта подобной кампании не отмечается.



Тем не менее, даже если не оправдается версия о намерениях Залужного при широкой внешней и внутренней поддержке пойти в президенты, появление статей, подобных вышедшим в Economist и Time, наносит сильный удар по стратегии Зеленского. Она заключалась в убеждении западных союзников в возможности военной победы Украины в не очень далеком будущем, для чего требовалось только больше оружия и его новые виды. Но теперь, когда Залужный написал о тупике на фронте, а некие анонимные источники Time говорят об отсутствии веры в эту стратегию даже у ближайших помощников президента, продолжать ее для президента еще сложнее, чем раньше. И это прямо сказывается на политической дискуссии в США, где республиканцы уже апеллируют к статье Залужного о тупике на фронте и задаются вопросом, а есть ли стратегия победы, под которую нужно давать деньги.

Из той же серии и слова итальянского премьера Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами: "Я вижу, что многие устали от Украины. Если говорить правду, то, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход".



Поэтому вне зависимости от того, будут выборы или нет и хочет ли Запад поменять Зеленского на Залужного, украинскому военно-политическому руководству нужно сменить стратегию: либо на уход в стратегическую оборону для накопления сил и оружия, либо на перемирие и прекращение боевых действий по нынешней линии фронта (если на это будет согласна Россия и не против западные союзники).