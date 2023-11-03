Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия перестает быть бензоколонкой и превращается в "самодостаточную страну с перерабатывающим производством".

Об этом он сказал в ходе встречи с членами Общественной палаты 3 ноября.

"Мы должны быть агрессивными, а значит суверенными и независимыми", — отметил президент РФ.

По его мнению, чтобы у Запада было "меньше желания исключать РФ из международной жизни", она должна стать сильнее в экономическом, военном и политическом планах.

"Страной-бензаколонкой" Россию называл, в частности, ныне покойный сенатор Джон Маккейн в 2014 году.

Также Путин заявил, что "США задумали в Украине смену элит из-за проблем с коррупцией".

Отметим, что в недавней статье журнала Time сообщалось, что власти США во время визита Владимира Зеленского выставили ему некие условия по борьбе с коррупцией.

Что касается России, то летом The Wall Street Journal опубликовала статью под названием "Запад атаковал российскую экономику. Результат – еще один тупик". В ней констатировалось, что российская экономика оказалась довольно устойчивой и "избежала коллапса", несмотря на западные санкции.