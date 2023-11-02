Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который подтвердил своей отъезд за границу, пояснил, почему предлагает переговоры с Россией об окончании войны при том, что за РФ остаются захваченные на данный момент украинские территории.

"Это временное решение. Мы будем ждать ухода от власти президента РФ Владимира Путина и с новым российским руководством вернемся к вопросам оккупированных территорий. Это руководство, я уверен, будет более вменяемым, чем Путин", – сказал экс-советник Банковой в интервью изданию "Медуза".

Также Арестович ответил на вопрос, как быть с тем, что большинство украинцев настаивают на возвращении границ Украины 1991 года.

"Я им объясню, им жизнь объяснит. Наша армия не смогла взять Токмак. Вполне возможно, что страна скоро потеряет Авдеевку. Тут уже точно не идет речь ни о каких границах 1991 года. К тому же, когда они переживут зиму, которая будет с ударами по (энергетической) инфраструктуре страны, думаю, что количество людей, которые хотят войны до победного конца, сократится. Но самый главный аргумент другой. Даже если мы дойдем до границ 1991 года, что абсолютно невероятно, кто гарантирует, что война на этом закончится? Война может продолжаться и дальше. Нам нужно прекращать войну. А по границам можно поговорить", – сказал политик.

"Тем более, что в качестве альтернативы я предлагаю не просто сдать России оккупированные территории, а вступить в НАТО, получить политические и военные гарантии от блока, возможность для мирного развития, экономики, культуры. И потом спокойно дождаться, пока в России изменится режим. Это уже делалось в истории, и мы можем сделать это снова", – добавил Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович допустил возможность оставления 20% территорий захваченными Россией, но чтобы остальная Украина вступила в НАТО.

Также Арестович говорил, что Украина хочет блокировать Крым и начать переговоры.