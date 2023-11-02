Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил информацию "Страны" о том, что уехал за границу, и допустил, что может вести президентскую кампанию оттуда.

"Я в конфликте с Офисом (президента), потому что занял оппозиционную позицию по отношению к ним", – заявил Арестович в интервью изданию "Медуза".

Также он сказал, что его телефон прослушивался, а к нему домой приходила полиция.

Кроме того, экс-советник Банковой не исключил, что будет вести президентскую кампанию из-за границы.

"Потому что у них сейчас полнота власти, военное положение, они разбрасываются бездоказательными обвинениями, за которыми вполне могут последовать действия. Становиться добровольной жертвой их произвола не входит в мои жизненные планы", - заявил Арестович.

Напомним, по данным "Страны", в последнее время Арестович находится на территории Евросоюза. В частности, на прошлой недели его видели в Вене.

Как рассказали нам источники в его окружении, решение временно выехать из Украины Арестович принял после конфликта с Зеленским во время их поездки в США в сентябре.

Накануне Алексей Арестович заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Украине.

Также бывший советник Офиса президента опубликовал свою политическую программу из 14 пунктов. На Банковой посоветовали его игнорировать.