Ушедший в оппозицию к Владимиру Зеленскому бывший советник Офиса президента Алексей Арестович опубликовал свою политическую программу.

Публикация появилась в его соцсетях.

В программе значатся борьба с коррупцией, снижение налогов, развитие экономики и образования - это в том или ином виде обещают все политики. Однако в ней обращают на себя внимание два пункта:

"На фронте становимся в стратегическую оборону. Меняем кадровую политику в Силах обороны на человекоцентрическую: больше жизней сберечь, больше специалистов вырастить. Меняем систему мобилизации: вводим подготовку резервов на упреждение и ротацию мобилизованных. Выпускаем мужчин за границу - с условием возвращения в случае призыва".

"Предложение Западу: мы готовы к варианту Киссинджера, требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем".

Последний пункт является одним из ключевых для сторонников точки зрения о том, что Украине не нужно продолжать войну до выхода на границы 1991 года, а следует заключить перемирие по линии фронта и затем вступить в НАТО по описанной выше "формуле Киссинджера".

Между тем в Офисе президента дали совет, как реагировать на заявления Арестовича с критикой власти.

Советник главы ОП и, по данным СМИ, один из ключевых спичрайтеров Зеленского Дмитрий Литвин предлагает фамилию Арестович вообще не упоминать.

"Первое: не называйте фамилию. Найдите способ показать, о ком вы что-то говорите, не добавляя энергии или упоминаний фамилии", - написал Литвин.

Также он заявил, что "если какие-то персонажи "точно знают", как воевать, но сами при этом воюют разве что болтовней в Ютубе, они не заслуживают вашего внимания".

"Судя по всему, на Банковой определились со своей стратегией в отношении взбунтовавшегося бывшего советника ОП: поменьше обращать на него внимания, не вступать с ним в полемику, а если и высказываться о нем, то не называя фамилии и меняя контекст", - комментирует запись Литвина телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, вчера Арестович заявил, что Зеленский ведет себя как диктатор и отрицает реальность.

Ранее мы писали, что экс-советник ОП уехал за границу, после чего его заявления в адрес украинской власти стали очень жесткими.