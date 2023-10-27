Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко "помойной крысой".

Характеристика появилась в аккаунте Арестовича в Фейсбуке.

Все началось с того, что сегодня Арестович опубликовал видео, на котором военные благодарят его за поддержку в сборах на квадрокоптеры Mavic.

"Бойцы, которым вы, уважаемые зрители, собрали помощь, искренне вас благодарят. Так победим!.. И я вас благодарю. Спасибо", - подписал видео экс-советник Банковой.

В комментариях Арестовичу сообщили, что Стерненко упрекнул его в том, что он не помогает армии. В ответ на это Арестович резко высказался в адрес Стерненко.

"Стерненко — мелкая, еб@ная, помойная крыса, которая пизд@т людям в глаза, знает, что пизд@т и продолжает пизд@ть", — написал Арестович.

На днях Арестович такими же крепкими словами приложил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который фактически обвинил его в работе на российские спецслужбы. Арестович заявил, что функция секретаря СНБО - "пи@діти державною", и никакой пользы для страны от него нет.

А в сентябре он попал в скандал после заявления о женщинах, что их хочется придушить.