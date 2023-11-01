Алексей Арестович предложил запретить русскоязычным гражданам воевать на фронте за Украину.

Таким образом он прокомментировал языковой скандал с таксистом, которого отдельные комментаторы предложили отправить на фронт в качестве наказания.

"Давайте тогда доведем ситуацию до логического завершения. Пусть воюют только украиноязычные. Русскоязычные не должны иметь священного права воевать за Украину. Их надо лишить этого права, пусть сидят в тылу и стыдятся тем, что они не герои", - предложил Арестович.

Напомним, Арестович в резкой форме осудил давление на таксиста, который отказался говорить на украинском.

Ранее по инициативе героини другого языкового скандала Натальи Пипы 29 народных депутатов подписали заявление в полицию на бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.

А недавно появилась информация, что Арестович уже довольно длительное время находится за границей и в Украине не появляется. Последние несколько недель экс-советник включается в некоторые эфиры, где раньше появлялся лично, только по видеосвязи.