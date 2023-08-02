Российская экономика оказалась довольно устойчивой и "избежала коллапса", несмотря на западные санкции.

Об этом пишет The Wall Street Journal в статье "Запад атаковал российскую экономику. Результат – еще один тупик".

"Неспособность быстро поставить российскую экономику на колени из-за вторжения в Украину отражает еще больший тупик на поле боя", – говорится в публикации.

WSJ полагает, что на устойчивость российской экономики повлияли правительственные стимулы, развитие военной промышленности и переориентация торговли на страны Азии.

По мнению аналитиков, санкции все же будут тормозить рост российской экономики в долгосрочной перспективе и приведут к стагнации.

РФ активно переориентируется на дружественные рынки. В мае Индия закупила у России больше нефти, чем у Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США вместе взятых. Доля России составила почти 42% всей нефти-сырца, ввезенной Индией в мае. Это самая крупная доля для одной страны в течение последних лет.

Между тем пресса пишет, что Китай тайно отправляет России снаряжение в объемах, достаточных для армии.