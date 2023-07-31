Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, в Украине продолжают работу российские предприятия, против которых не были объявлены санкции.

Об этом говорится в отчете временной следственной комиссии Верховной Рады, созданной для расследования фактов нарушения законодательства во время отчуждения государственных объектов Украины, находящихся за границей.

В Украине работают минимум четыре предприятия, которые являются собственностью россиян:

"Коростень-Щорсовское карьеруправление", которое находится в городе Коростене, и является собственностью "Курскавтодора" (город Курск);

пансионат "Гута" в Ивано-Франковской области, который является собственностью "Юганскнефтегаз" (Тюменская область, город Нефтеюганск);

санаторий-профилакторий "Нефтяник", который находится в Затоке Одесской области и принадлежит "Северо-Западным магистральным нефтепроводам" (РФ);

отель "Бескид" в Трускавце, который принадлежит Богословскому аллюминиевому заводу (город Красноярск).

Как говорится в отчете ВСК, в Украине решением СНБО были введены специальные экономические и другие санкции и ограничительные меры в отношении сотен граждан и юридических лиц РФ, которые, в частности, предусматривают блокировку активов РФ и запрет на вывод капиталов из Украины.

"К предприятиям, принадлежащим Российской Федерации и функционирующим на территории Украины и которые были обнаружены временной следственной комиссией Верховной Рады, подобные санкции и ограничения, в том числе конфискация активов, по неизвестным причинам не введены", - говорится в отчете.

Как сообщала "Страна", украинские танки с большой вероятностью заправляют топливом, полученным из российской нефти.

Недавно мы также писали, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны из-за отказа уйти с российского рынка.