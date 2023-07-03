Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны из-за отказа уйти с российского рынка.

Об этом сообщается в Фейсбуке агентства.

Компания производит товары под всемирно известными брендами Domestos, Lipton, Axe, Dove, Rexona, Calve, Timotei, CLEAR, Чистая Линия и другие. Всего она владеет более 400 брендамми.

"После полномасштабного вторжения России в Украину Unilever пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако за год войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (€56 млн) в 2021 году до более 9,2 млрд рублей (€108 млн) в прошлом году", - отметили в НАПК.

Unilever заявила, что позиция компании не изменилась относительно ведения бизнеса в России, однако предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы - операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

"Unilever не может выступать против войны, параллельно способствуя военной машине Путина. Мы внесли эту компанию в список международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет России помогают финансировать войну против Украины и могут таким образом даже косвенно финансировать какую-то группу российских наемников. У Unilever есть новый генеральный директор — Хайн Шумахер, поэтому им нужен новый старт, потому что они должны соответствовать ценностям прав человека. Unilever должен покинуть Россию сейчас или история запомнит ее соучастие в этой войне", — подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

В конце мая НАПК внесло торговые марки "Стиморол", "Милка", "Холлс" и "Тоблерон" в список международных спонсоров войны.

А незадолго до этого в перечень включили китайскую корпорацию Xiaomi.