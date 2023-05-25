Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло торговые марки "Стиморол", "Милка", "Холлс" и "Тоблерон" в список международных спонсоров войны. Компания-производитель этих продуктов Mondelez International не ушла с российского рынка после начала войны в Украине.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Кроме указанных торговых марок, компания производит ряд таких известных продуктов как кофе Jacobs, печенье Oreo, "Мишка Барни", чипсы "Люкс" и другие товары.

"Компания в условиях войны не только продолжает работать на российском рынке, но и эффективно продвигает свою продукцию в торговых сетях и выводит на рынок новинки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интересы компании, имеющей годовой доход около 26 млрд долларов и работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО "Мон'дэлис Русь".

Ранее мы писали, что недавно НАПК внесло в список спонсоров войны компанию Metro Cash & Carry из-за решения руководства компании продолжать деятельность в России.

Кроме того, в список попала и французская сеть супермаркетов "Ашан".