В Конгрессе США внесли на рассмотрение законопроект о включении России в список стран - спонсоров терроризма. Инициативу поддержали и демократы, и республиканцы.

Об этом сообщается на сайте одного из инициаторов документа, демократа Теда Лью.

Признание России спонсором терроризма, по мнению авторов законопроекта, позволит еще больше изолировать ее и нанести ей экономический ущерб за войну в Украине.

"По указанию российского президента Владимира Путина правительство РФ продолжает способствовать проведению актов международного терроризма в отношении политических оппонентов и отдельных государств", - говорится в документе.

Напомним, в прошлом году в США два сенатора из разных партий призвали президента Джо Байдена объявить Россию страной - спонсором терроризма.

Кроме того, демократы из Конгресса США представили акт о признании России государством - спонсором терроризма.

Однако, по данным СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен опасался признать РФ государством - спонсором терроризма.

Отказался признавать Россию страной - спонсором терроризма и президент США Джо Байден.

А в Москве пригрозили США разрывом дипломатических отношений с последствиями за признание Российской Федерации страной - спонсором терроризма.