В Конгресс США внесли законопроект о признании России страной - спонсором терроризма
В Конгрессе США внесли на рассмотрение законопроект о включении России в список стран - спонсоров терроризма. Инициативу поддержали и демократы, и республиканцы.
Об этом сообщается на сайте одного из инициаторов документа, демократа Теда Лью.
Признание России спонсором терроризма, по мнению авторов законопроекта, позволит еще больше изолировать ее и нанести ей экономический ущерб за войну в Украине.
"По указанию российского президента Владимира Путина правительство РФ продолжает способствовать проведению актов международного терроризма в отношении политических оппонентов и отдельных государств", - говорится в документе.
Напомним, в прошлом году в США два сенатора из разных партий призвали президента Джо Байдена объявить Россию страной - спонсором терроризма.
Кроме того, демократы из Конгресса США представили акт о признании России государством - спонсором терроризма.
Однако, по данным СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен опасался признать РФ государством - спонсором терроризма.
Отказался признавать Россию страной - спонсором терроризма и президент США Джо Байден.
А в Москве пригрозили США разрывом дипломатических отношений с последствиями за признание Российской Федерации страной - спонсором терроризма.