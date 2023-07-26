Евросоюз снимет санкции с экс-генпрокурора Виктора Пшонки после того, как он выиграл дело в Европейском суде.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В вердикте суда говорится, что решение о преследовании Пшонки и его сына Артема отменено из-за "ошибок в оценке" и сомнений в том, что они были основаны на достаточно "твердой фактической основе".

Пшонка, возглавлявший ГПУ во времена президентства Януковича, и его сын впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине за якобы "растрату украинских государственных средств и их незаконный вывод за пределы Украины".

Осенью 2022 года Совет ЕС не стал продлевать ограничения против Пшонки, заявив, что срок их действия истек.

Пшонка был генеральным прокурором Украины при Викторе Януковиче, который занимал пост главы государства с 2010 по 2014 год. После протестов ноября 2013 года — февраля 2014 года они бежали в Россию. В Украине они находятся в розыске.

Напомним, в марте 2021 года Пшонка попал под санкции СНБО. В санкционный список кроме него вошли, во-первых, представители власти Януковича (включая самого Януковича), которые после событий 2014 года в основном покинули страну. Во-вторых те, кто поддержал "русскую весну" в Крыму и на Донбассе - в частности, руководство неподконтрольных территорий.

После этого Пшонка подал иск в Верховный суд против Владимира Зеленского с требованием снять санкции СНБО. Дело было назначено к рассмотрению на 18 октября 2022 года.

Между тем в сентябре 2022 года власти оккупированного Донецка также ввели "санкции" с "конфискацией" против Ахметова, Пшонки и Курченко. Всего в списке фигурировало 140 фамилий ключевых людей в регионе после распада СССР.