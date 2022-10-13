В Киеве за 280 тысяч долларов продается квартира "Пшонка-стайл" на Ярославовом Валу.

Объявление о продаже появилось в киевских пабликах и соцсетях.

В квартире, согласно объявлению, две спальни и большая кухня, импортная мебель, а главное - лепнина и позолота во всех комнатах, даже в уборной.

Автор объявления указывает, что "использовались дорогие стройматериалы и сантехника".

Объявление собрало несколько сотен комментариев на Facebook. Пользователи предположили, что хозяин уезжает из Украины.

"По стилю подобных квартир, которые в последнее время продаются все больше, можно предположить, что депутаты и бизнесмены покидают постепенно страну", - делают вывод комментаторы.

Некоторые шутят, что это бывшее жилье британской королевы Елизаветы. Другие предполагают, что Филиппа Киркорова. Третьи - экс-генпрокурора Пшонки.

Также читатели объявления о продаже удивляются в комментариях, зачем в описании квартиры указана близость к метро - по их мнению, вряд ли владелец стал бы на нем ездить.

Ранее мы писали, что в Киеве 77-летняя мошенница продала арендованную квартиру за полтора миллиона гривен.