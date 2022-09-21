Бывший генпрокурор Виктор Пшонка подал иск в Верховный суд против президента Владимира Зеленского с требованием снять с него санкции СНБО.

Об этом говорится в материалах суда, сообщают "Украинские новости".

Иск был подан в прошлом году, однако дело было назначено к рассмотрению на 18 октября.

Напомним, Пшонка попал под санкции в марте прошлого года. В список вошли, во-первых, представители власти Януковича (включая самого Януковича), которые после событий 2014 года в основном покинули страну. Во-вторых те, кто поддержал "русскую весну" в Крыму и на Донбассе - в частности, руководство неподконтрольных территорий.

Между тем год назад в закрытой прокурорской группе в Facebook, объединяющей более 10 тысяч участников, запустили опрос на тему, кто лучший генеральный прокурор за прошедшие 30 лет. Им оказался Пшонка.