Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась пранкерам Вовану и Лексусу, что все уже устали от войны в Украине.

Как сообщает Би-Би-Си, правительство Италии подтвердило, что недавно российские пранкеры Вован и Лексус действительно разыграли премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая ещё не отошла после расставания с партнёром после секс-скандала.

Запись этого телефонного звонка прокремлевские пранкеры выложили в соцсетях.

В ходе розыгрыша один из пранкеров представился африканским дипломатом, и Мелони в доверительной беседе призналась ему, что война в Украине, которая, по ее мнению, продлится еще не один год, сильно всех утомила.

"Если говорить правду, то возможно мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. У меня есть некоторые соображения как справиться с этой ситуацией, но я жду подходящего момента, чтобы попытаться представить мои соображения. Контрнаступление Украины, возможно, идёт не так, как они ожидали. Оно идёт, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта. Все понимают, что конфликт действительно может продлиться многие годы, если мы не попытаемся найти какие-то решения. Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов", – заявила она.

Ранее стало известно, что Зеленский пообещал Мелони, что ВСУ в ближайшие месяцы станут более активными на передовой.

Также мы сообщали, что премьер Италии Мелони накричала на депутатов парламента во время речи о помощи Украине.