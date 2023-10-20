Премьер Италии Джорджа Мелони рассталась со своим молодым человеком телеведущим Андреа Джамбруно после секс-скандала.

Об этом политик написала в соцсети Х (Twitter).

"Мои отношения с Андреа Джамбруно, длившиеся почти десять лет, на этом заканчиваются. Я благодарю его за прекрасные годы и за то, что он подарил мне самое главное в моей жизни – нашу дочь Джиневру. Наши пути давно разошлись, и настало время сделать выводы. Больше мне нечего сказать по этому поводу", — написала Мелони.

Ранее были опубликованы записи, на которых Джамбруно говорит своим коллегам, что они смогут работать на него, если будут участвовать в групповом сексе. Также люди осудили его за высказывание о жертве группового изнасилования.

"Если вы идете на танцы, вы имеете полное право напиться — не должно быть никаких недоразумений и каких-либо проблем, но если вы не напиваетесь и не теряете ощущения, вы также можете избежать определенных проблем и не встретить волка", — сказал он во время своей программы.

Мелони призывала не осуждать ее за комментарии, сделанные ее партнером.

Ранее дочь министра обороны РФ Шойгу сообщила, что рассталась со своим мужем.

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