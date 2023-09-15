Депутат от "Слуги народа" Галина Янченко и экс-советник министра внутренних дел Виктор Андрусив объявили о разводе спустя 17 лет брака.

Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.

О причинах разрыва пара умолчала. Янченко отметила, что она и Андрусив "благодарны друг другу за 17 лет совместного пути".

У Андрусива и Янченко двое детей - дочь Афина и сын Аскольд.

Напомним, в декабре прошлого года на тот момент заместитель главы фракции "Слуга народа" Галина Янченко объявила о выходе из партии в знак протеста против действий главы партии Елены Шуляк, которая пришла в госпиталь выяснять отношения с раненым бойцом 112-й бригады теробороны Олегом Симорозом.

А в феврале появились слухи, что нардеп Янченко готовит свою партию под выборы в Раду. Идеологом новой партии называли ее мужа. Однако эту информацию опроверг сам Виктор Андрусив, отметив, что сейчас он находится в армии, а военная служба несовместима с созданием политического проекта.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.