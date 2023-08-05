Ксения Шойгу, дочь министра обороны РФ, заявила, что они уже "не пара" со своим мужем, блогером Алексеем Столяровым.

Видео интервью Ксении Шойгу публикуют российские телеграм-каналы.

При этом, по её словам, они "остаются одной командой" и близкими друзьями.

"Ну конечно не пара, потому что невозможно в таком объеме работы себя найти. Видимся исключительно по праздникам", - сказала дочь Шойгу, у которой от Столярова есть дочь.

Отметим, что зять министра обороны РФ долгое время был объектом критики военных телеграм-каналов РФ, особенно близких к ЧВК "Вагнер".

Столярова обвиняли в "непатриотичном" образе жизни, участии в празднествах во время войны, в освоении пиар-бюджетов Минобороны РФ и в прочем подобном.

Связано ли это амплуа Столярова с публичным заявлением дочери Шойгу о расставании - неизвестно.

Как мы сообщали ранее, зять Шойгу приехал в Луганск чтобы записать видео рядом с местом, по которому был нанесён удар. Столяров подтвердил, что находился в Луганске, но сообщил, что быстро уехал. Он также добавил, что с ним всё в порядке.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввёл в действие персональные санкции СНБО против россиян. Под них, в частности, попала и дочь Шойгу.