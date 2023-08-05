"Не пара". Дочь министра обороны РФ Шойгу сообщила, что рассталась со своим мужем
Ксения Шойгу, дочь министра обороны РФ, заявила, что они уже "не пара" со своим мужем, блогером Алексеем Столяровым.
Видео интервью Ксении Шойгу публикуют российские телеграм-каналы.
При этом, по её словам, они "остаются одной командой" и близкими друзьями.
"Ну конечно не пара, потому что невозможно в таком объеме работы себя найти. Видимся исключительно по праздникам", - сказала дочь Шойгу, у которой от Столярова есть дочь.
Отметим, что зять министра обороны РФ долгое время был объектом критики военных телеграм-каналов РФ, особенно близких к ЧВК "Вагнер".
Столярова обвиняли в "непатриотичном" образе жизни, участии в празднествах во время войны, в освоении пиар-бюджетов Минобороны РФ и в прочем подобном.
Связано ли это амплуа Столярова с публичным заявлением дочери Шойгу о расставании - неизвестно.
Как мы сообщали ранее, зять Шойгу приехал в Луганск чтобы записать видео рядом с местом, по которому был нанесён удар. Столяров подтвердил, что находился в Луганске, но сообщил, что быстро уехал. Он также добавил, что с ним всё в порядке.
Напомним, президент Владимир Зеленский ввёл в действие персональные санкции СНБО против россиян. Под них, в частности, попала и дочь Шойгу.