Американский актер Сэм Асгари подает на развод с певицей Бритни Спирс. Пара провела в браке чуть больше года.

Об этом пишет издание People.

Несколько источников подтвердили изданию, что Спирс и Асгари расстались.

Как сообщает пресса, между супругами произошел конфликт из-за слухов об изменах певицы. 41-летняя Бритни и 29-летний Сэм часто ссорились в последнее время, иногда дело доходило даже до драк. Муж звезды часто не ночевал дома.

Этим летом поп-звезда отправилась на отдых без мужа, но с другом, после чего в сети появились слухи о проблемах звездной пары. В то же время Асгари заметили без кольца.

После этого супруги опровергли слухи о кризисе в их отношениях и опубликовали в Instagram общие фотографии и видео.

Однако сейчас, по информации таблоидов, муж певицы уже съехал из ее особняка в Калифорнии, а Спирс наняла известного адвоката по бракоразводным процессам. При подготовке к свадьбе Бритни заключила брачный контракт, который защищает ее имущество, но, по мнению одного из ее близких, вероятным исходом расставания станет финансовая компенсация от певицы. Асгари якобы требует от жены больше денег, чем предусмотрено договором, в противном случае он пообещал раскрыть некую "крайне неприятную информацию". В окружении Спирс называет его требование шантажом.

Спирс и Асгари поженились в июне 2022 года. При этом супруги были знакомы со времен съемок клипа "Slumber Party" 2016 года и встречались на протяжении пяти лет.

Незадолго до свадьбы Спирс пережила серию тяжелых судов с отцом из-за опеки над ней.

В прошлом году артистка выпустила первый за шесть лет хит, спев дуэтом с Элтоном Джоном.