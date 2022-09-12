Американская певица Бритни Спирс заявила, что из-за травмы, полученной во время опекунства над ней, возможно, не сможет больше выступать на сцене.

Об этом 40-летняя поп-звезда написала в своем Инстаграм.



"Я сильно травмирована на всю жизнь и да, я в бешенстве и, возможно, не буду снова выступать на сцене просто потому, что я упрямая", – гласил ее пост, который Спирс позже удалила из своего аккаунта.

Также в записи Бритни сетовала на отсутствие у нее творческого контроля над своими музыкальными клипами во время, когда она была под опекой отца.

По ее словам, единственная визуальная составляющая, которая ей нравилась, это "Work Bitch". Еще, как обычно в последнее время, она раскритиковала отца Джейми Спирса, который с 2008 по 2021 год распоряжался ее недвижимостью. И написала о неприятном опыте работы с фотографами.

"Самые оскорбительные так называемые профессиональные фотографии в каждом туре. Я имею в виду, что они могли бы, по крайней мере, сжульничать и отретушировать их для меня… Двухдневные съемки для нового шоу в Вегасе - буквально худшие из всех… Я лучше брошу дерьмо в свой бассейн и буду фотографироваться в студиях, чем работать с подобными людьми", - написала Спирс.

Последнее выступление Бритни Спирс прошло в Лас-Вегасе в 2017 году.

В конце августа у нее вышла первая песня за шестилетний перерыв, артистка спела дуэтом с британским певцом Элтоном Джоном песню "Hold Me Closer".

Как рассказывала "Страна", прошлой осенью освободившаяся от опеки отца Бритни призвала отправить в тюрьму свою мать.

Также мы сообщали, что недавно знаменитость потеряла ребенка на раннем сроке беременности.