Американская поп-певица Бритни Спирс, которая год назад освободилась из-под опеки своего отца, выпустила первый за 6 лет хит, спев дуэтом с Элтоном Джоном.

"Да-да... моя первая песня за шесть лет! Это чертовски круто, что я пою с одним из самых легендарных мужчин нашего времени!!!! Я немного ошеломлена... для меня это большое событие!!!", - написала сама Спирс в Twitter.

Поп-дива почти шесть лет молчала. Она не выпускала ни одной новой песни, она отказывалась выступать на сцене, пока ее контролирует отец. Общий хит с Элтоном Джоном прозвучал в Каннах, но сегодня состоялась официальная премьера долгожданного трека Hold Me Closer.

Официальная презентация прошла на YouTube-канале британского певца.

Слова для хита написала сама Спирс, а вот музыкальное сопровождение создал Джон – музыкант объединил несколько своих старых треков Tiny Dancer, The One и Don Go Breaking My Heart.

Для певицы запись трека стала огромным шансом снова вернуться на большую сцену после опеки отца.

Как писала "Страна", певица освободилась из-под опеки отца в ноябре 2021 года Спирс наконец-то освободилась от тотального контроля Джеймса Спирса и стала самостоятельно управлять собственными делами и финансами. Однако до сих пор Бритни сотрудничает с юристами, чтобы вернуть более 35 млн долларов, которые отнял отец.