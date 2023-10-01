Продолжается серия разводов во фракции "Слуга народа". В этот раз известный украинский спортсмен-силач и депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк разводится со своей супругой Инной.

Пара прожила в браке 15 лет, у них есть двое общих сыновей.

Как заявил Вирастюк, решение развестись принял он.

"Решение принял непосредственно я еще в начале октября 2022 года. Если меня не заставят, то вы никогда и не узнаете истинные причины нашего развода", - написал нардеп.

Но он уточнил, что заставить объяснить причину развода может поведение экс-супруги.

Кроме этого, Вирастюк заявил, что хотел бы, чтобы дети остались с ним, а также пожаловался на финансовые "аппетиты" экс-супруги.

"Я все время помогал и сейчас помогаю своим детям, но "аппетит" жены в разы преувеличивает мои возможности. Я готов нести ответственность за детей, и хотел бы, чтобы они проживали со мной", – сказал спортсмен.

Напомним, ранее "Страна" писала, что после 17 лет брака разводится нардеп от "Слуги" Галина Янченко и экс-советник главы МВД Виктор Андрусив.

Также недавно депутат Александр Горенюк заявил, что они с женой разводятся. Он сообщил, что брак просуществовал шесть лет, а в общей сложности пара прожила вместе 14 лет.