Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально развелся с женой Евгенией Кулебой.

"Страна" уже неоднократно писала, что глава МИД Украины давно не живет с супругой и завел роман на стороне. Мы публиковали эксклюзивные фото и видео министра и его возлюбленной Светланы Павелецкой, которая возглавляет издательство "Книголав".

Сейчас же сама Евгения Кулеба, депутат Киевсовета, подтвердила информацию о разводе, добавив, что ей теперь "кайфово".

"Мы развелись и стало ясно, что для меня важно счастье людей. И я счастливый человек. И, конечно, сейчас я активно занимаюсь созданием своего баланса. Я решила каждый день выбирать себя", - призналась Евгения в подкасте "Ночи дивочи".

Кулеба также сказала, что решение развестись они с мужем приняли еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Когда отношения распадаются, все считают, что женщина страдает, а мужчина счастлив. Так обо мне думают люди. Но только пока они не поговорят со мной. У меня наступило время, когда выбираю только я. И мне так кайфово", - сказала экс-супруга министра.

Что касается Светланы Павелецкой, то, по нашим данным, она и Дмитрий Кулеба уже более двух лет живут в гражданском браке. И как раз недавно, как рассказали осведомленные источники из окружения пары, они переехали в новые апартаменты в правительственном квартале Киева.

Ранее мы рассказывали, что известно о Павелецкой. А также о том, что она находилась в Майами и попала в аварию вместе со своим сыном.