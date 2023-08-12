В Украине стали меньше жениться и больше разводиться.

Такие данные публикует Опендатабот.

По его данным, за шесть месяцев 2023 года в Украине было зарегистрировано 86 028 браков. Это на 17% меньше соответствующего периода в прошлом году, когда было зафиксировано 103 903 новых семей.

В 2023 году по количеству браков лидирует Киев. За полгода в столице зарегистрировано 9 292 брака. Это на 5% меньше, чем показатели 2022 и 2021 годов (9 749 и 9 757 соответственно). Несмотря на значительное сокращение количества новых регистраций браков, Днепропетровская область опустилась только на вторую ступень (8 660). Замыкает троицу Одесская область - 6 693 новые семьи.

В то же время за шесть месяцев 2023 года зарегистрировано 10 139 случаев расторжения брака. Это на треть (+33%) больше, чем за соответствующий период в прошлом году (7 632).

По количеству разводов в этом году лидирует столица - 1 678 разводов. Днепропетровская область занимает вторую ступень антирейтинга - 1 248 разорванных браков. Также существенный рост количества разводов наблюдается в Харьковской, Тернопольской и Николаевской областях - в 1,6 раза.

Ранее портал Опедатабот сообщил, что рождаемость в Украине достигла рекордно низкого уровня за все годы независимости. Так, согласно статистике, за шесть месяцев 2023 года в Украине родились 96 755 детей, что на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (135 079 детей) и даже меньше, чем в соответствующий период в прошлом году.

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