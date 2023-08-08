В Украине аномально сократилось официальное количество пенсионеров, о чем свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

За второй квартал 2023 года их стало меньше на 140 тысяч человек. Это составляет почти половину от того, насколько уменьшилось количество пенсионеров с начала вторжения РФ (288 тысяч человек - Ред.)

В компании "Опендатабот" предполагают, что это связано с обновлением данных в отчете ПФУ о пенсионерах в четырех областях: Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской.

Ежегодно количество пенсионеров в Украине сокращается, в среднем, на 2%.

По состоянию на начало июля средний размер украинской пенсии составляет 5300 грн – около 145 долларов. Треть всех пенсионеров получают выплаты менее 3000 грн.

Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области - 4023,42 грн. Самая большая в Киеве - 7190,4 грн.

Ранее мы писали, что Кабмин предлагает лишить выплат пенсионеров, которые проживают на захваченных территориях.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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