В правящей партии "Слуга народа" продолжаются разводы. Депутат Александр Горенюк заявил, что они с женой разводятся.

Сообщение об этом народный депутат опубликовал у себя на странице в Facebook.

"Дистанция много чего меняет", - написал Горенюк, не поясняя, что имеется в виду. Не исключено, что после российского вторжения его жена уехала за границу.

Нардеп добавил, что брак просуществовал шесть лет, а в общей сложности пара прожила вместе 14 лет.

Ранее мы сообщали, что "слуга народа" Галина Янченко и экс-советник главы МВД Виктор Андрусив расстались после 17 лет брака. О причинах разрыва пара умолчала. Янченко отметила, что она и Андрусив "благодарны друг другу за 17 лет совместного пути".

Также в прошлом году мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разводится с женой спустя почти 26 лет брака.

"Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", — прокомментировал Виталий Кличко.

Кличко женат с 1996 года. От брака с Натальей у него трое детей: Егор-Дэниел (2000), Елизавета-Виктория (2002) и Максим-Александр (2005).