Кабинет министров принял постановление, согласно которому украинцы смогут за границей пожениться, развестись, получить свидетельства о рождении или смерти.

Об этом сообщает в Facebook Министерство юстиции Украины.

Согласно этому постановлению, зарубежные дипломатические учреждения Украины наделяются полномочиями по следующим мероприятиям:

проведению государственной регистрации актов гражданского состояния;

внесению изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановлению и аннулированию;

повторной выдаче свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;

выдаче выдержек из Госреестра актов гражданского состояния граждан.

Постановление вступит в силу через 10 дней со дня его опубликования, то есть в середине февраля.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за границей находятся 5-7 млн украинцев, активнее они будут возвращаться домой весной.

Ранее мы писали, что граждане Украины, которые оказались за пределами страны без документов, но хотят вернуться домой, могут сделать это через оформление удостоверения на возвращение в Украину.