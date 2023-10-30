Еще один опрос показал, что большинство украинцев выступают против проведения выборов во время войны.

Так ответили 81% респондентов социсследования КМИС.

За выборы во время войны высказались 16%.

Также большинство опрошенных не поддержали идею организовать голосование на выборах через интернет. 65% сказали, что это создает риск фальсификаций.

Ранее подобные результаты опубликовала группа "Рейтинг". В ее опросе против выборов во время войны высказались 62%.

Напомним, спикер Рады Стефанчук называл пять условий для проведения выборов в Украине во время войны. Также он сказал, что обратился к парламентам других стран, чтобы изучить опыт проведения выборов во время боевых действий.

В то же время в "Слуге народа" заявили, что в Украине выборов до конца войны не будет.

Мы анализировали в отдельном материале, почему власти заговорили о выборах во время войны и будут ли они проведены.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные эксперты считают, что Авдеевка оказалась под угрозой окружения. В России заявляют о сбитии 36 дронов над Черным морем и северо-западной частью оккупированного Крыма. На Мальте прошел третий мирный саммит по Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.