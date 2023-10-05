Выборы во время войны могут подорвать, а не укрепить легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявила директор общественной организации "Опора" Ольга Айвазовская, которая занимается отслеживанием выборов в комментарии The New York Times.

"Запланированные выборы не являются необходимыми для нашей демократии", - заявляет она.

Большинство комментаторов, опрошенных The New York Times, считают, что выборы во время войны неуместны.

Тем не менее "среди политического класса Киева ходят разговоры о том, что Зеленский может добиваться голосования". Оппоненты опасаются, что "он закрепится на новый срок в условиях, когда конкурентные выборы практически невозможны", и это ослабит усилия Украины показать Западу "надлежащее управление".

При этом, если отложить выборы далее конституционного срока полномочий Зеленского, то возможные переговоры с РФ сделают его "изолированным", так как могут подорвать его популярность и снизят шансы на его переизбрание.

Издание пишет, что новый избирательный мандат, полученный на выборах, может укрепить позиции Зеленского в принятии любого решения о дальнейшем ходе войны.

Также NYT пишет, что проведение выборов в условиях военного положения не дает возможности военным баллотироваться ни в парламент, ни в президенты. А одним из главных претендентов на должность президента издание называет главкома Валерия Залужного.

Ранее Зеленский допустил возможность проведения выборов в условиях войны. По его словам, для этого надо изменить законодательство, обеспечить безопасность и доступ людей к избирательному процессу.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.