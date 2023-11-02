В Кремле прокомментировали интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором он заявил, что война в Украине зашла в тупик, подробный тому, в котором оказались участники Первой мировой войны.

Комментарий дал спикер Кремля Дмитрий Песков, его слова приводят российские СМИ.

Песков не считает, что война зашла в тупик.

"Нет, конфликт не зашёл в тупик. Россия последовательно проводит специальную военную операцию (так в РФ называют вторжение - Ред.). Все поставленные цели должны быть выполнены", - заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что "даже говорить о перспективе победы на поле боя" Украины "абсурдно", и признание этого Украиной "откроет какие-то другие перспективы".

Ранее мы подробно освещали интервью Залужного британскому журналу The Economist и разбирали, что означают ключевые заявления военачальника.

А в вышедшей вчера авторской статье Залужного для того же издания говорится о том, что Украине нужно больше вооружений, чтобы одержать победу над РФ. Основное внимание главком ВСУ уделил системам ПВО, РЭБ, дронам и системам разминирования.