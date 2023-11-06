Журналисты "Страны" узнали подробности гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова.

"Сегодня в 17:10 на телефонную линию Национальной полиции Украины поступило сообщение о том, что в селе Петропавловская Борщаговка в частном доме произошел взрыв неустановленного устройства. От взрыва получил травмы, несовместимые с жизнью, Геннадий Частяков. Сын Частякова Глеб получил рваные раны лица. Дочь Полина не пострадала.

По словам жены Частякова, ее муж Геннадий Частяков пришел домой с подарками в день своего рождения. При открытии одного из подарков произошел взрыв. Предварительно, сдетонировала коробка с бутылкой и рюмками", - рассказал источник.

Кроме того, как сообщили источники "Страны" в правоохранительных органах, по данным следствия, подарок, при открытии которого, согласно показаниям жены погибшего помощника главкома ВСУ, сработало взрывное устройство, ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В.

Напомним, в полиции заявили, что в Киевской области военный погиб после неосторожного обращения с гранатой. Личность погибшего не называлась, однако журналисты писали, что им оказался помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков.

Позже главком ВСУ Валерий Залужный и телеканал "Эспрессо" сообщили, что Геннадий Частяков погиб от неизвестного взрывного устройства, которое сработало в одном из подарков, полученных им на день рождения.

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