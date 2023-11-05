Анализируем итоги 620-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки, полагает американский Институт изучения войны.

Это будет уже третья серия крупных штурмовых операций, пишет ISW, ссылаясь на украинские и российские экспертные заявления.

Глава Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что российские войска возобновят штурмы, когда просохнет почва после недавнего ухудшения погоды. Отметим, что до вторника в городе ожидаются дожди, и далее до конца недели будет еще три дождливых дня.

Украинские паблики сообщают, что под Авдеевкой продолжаются бои средней интенсивности без существенных изменений. Российские военные телеграм-каналы пишут о контратаках ВСУ на севере в районе железной дороги и о наступлении РФ с юга в направлении микрорайона "Химик".

Тем временем развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области. Официально Генштаб ВСУ ее практически не комментирует.

Но российские и украинские военные телеграм-каналы пишут о боях за село Крынки на левом, контролируемом РФ берегу. ВСУ находятся в Крынках - об этом пишут и паблики, а также сообщает российское минобороны, которое в последней сводке заявило о своих ударах по Крынкам (то есть там находятся украинские части).

Неизвестно, идет ли речь о полном контроле Украины над этим селом. Российские паблики пишут, что попытки выбить ВСУ из Крынок пока успехом не увенчиваются. В то же время Россия постоянно обстреливает это село.

Также идут интенсивные удары по правому, подконтрольному Киеву берегу Днепра. За сутки россияне сбросили там более 50 управляемых авиабомб. В Дарьевской общине была разрушена школа.

Главный вопрос - какова цель боев за Крынки, а также за несколько других небольших плацдармов на левом берегу, которые с лета сумели занять украинские войска?

Как мы уже писали, есть два варианта. Первый - это точечные действия диверсионных групп ВСУ с целью отвлечь на Херсон резервы российских войск с других направлений.

Второй - это подготовка к полноценному форсированию Днепра с последующим наступлением в сторону Крыма. Второй сценарий, теоретически, украинское командование может рассматривать как альтернативу застопорившемуся наступлению на запорожском фронте. Херсонский участок менее укреплен, чем в Запорожской области, так как сама по себе река Днепр является естественной преградой и линией обороны. Поэтому, если украинским войска удастся форсировать Днепр, то в дальнейшем они не столкнутся с такими многоуровневыми укреплениями, как на южном фронте.

Другой вопрос, что пока нет никаких признаков крупных десантных операций. Сейчас речь идет лишь о закреплении отдельных групп украинских военных на небольших плацдармах, которые находятся под постоянным огнем противника. Так же как и тыловые районы на правом берегу Херсонской области. Расширить эти плацдармы для того, чтоб они могли стать точкой для наступления, объективно трудно и пока этого не удалось (если такая задача и ставилась). Также трудно будет под огнем российских войск организовать переправу сколько-нибудь значимых сил.

Интересно, что, говоря о десантных операциях через Днепр, New York Times пишет, что в рядах ВСУ имеется "недовольство по поводу решений, которые были восприняты как политически мотивированные".

То есть украинские военные (по крайней мере те, с которыми побеседовала американская газета) перспективы форсирования Днепра воспринимают скептически.

Но какие могут быть в таком случае политические мотивы попыток форсирования Днепра? Наиболее очевидный ответ - использовать это для поднятия боевого духа украинцев и демонстрации побед - в данном случае не подходит. Украинское командование и власти как раз крайне скупо комментируют события на левом берегу Днепра.

А первую скрипку в освещении этих событий играет группа российских военных телеграм-каналов, которые ранее поддерживали Пригожина и его мятеж, а также жестко критиковали руководство минобороны РФ. Причем подают они бои на правом берегу в Херсонской области как чуть ли не главные события на всем фронте и пишут об этом в довольно тревожном тоне.

Более того, ситуация в Херсонской области уже привела к тому, что РФ поменяла командующего на этом направлении. Новым командующим стал генерал Теплинский, о конфликте которого с руководством минобороны России военные паблики много писали в начале этого года.

То есть определенные процессы в РФ в связи с ситуацией в Херсонской области происходят. Являются ли действия украинских войск на левом берегу Днепра попыткой на эти процессы повлиять - вопрос пока открытый.

При этом, повторимся, существует и вероятность того, что ВСУ действительно готовят большое наступление через Днепр. Что и пытаются сейчас предотвратить россияне, а потому уделяют повышенное внимание этому направлению.

Удар по кораблю и другие прилеты

Вчера Украина запустила ракеты Scalp по Керчи. Под удар попал судостроительный завод "Залив".

Россияне еще вчера признали, что пострадал корабль, который там находился. В Украине заявили, что это малый ракетный корабль "Аскольд", который был недавно построен и только проходил испытания.

Степень повреждений неизвестна. Судя по спутниковым снимкам, корабль сейчас стоит в доке.

Россия заявила, что было сбито 13 из 15 запущенных крылатых ракет. Украина этого не комментировала.

После удара по Крыму россияне буквально сразу произвели обстрелы по району Днепра и Миргорода. Под Миргородом расположен военный аэродром, с которого могут взлетать носители упомянутых "Скальпов".

Прилеты были в обоих регионах, в Днепре пострадал объект инфраструктуры.

Сегодня вечером россияне запустили по Черноморску противорадиолокационную ракету Х-31П (для поражения средств ПВО) и управляемую Х-59 - по Днепропетровской.

В Одесской области есть попадание в инфраструктурный объект, повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника. Взрывная волна нанесла повреждения окрестным домам. Ракета Х-59 была сбита над Криворожским районом, пострадавших нет.

Украина заявляет, что планирует зимой масштабные удары дронов по Крыму и территории России.

Об этом британскому изданию Independent заявил бригадный генерал ВСУ Сергей Баранов, курирующий подразделения по работе с БПЛА.

"Украина готовится начать крупное зимнее наступление беспилотников против России, поскольку суровые погодные условия препятствуют наземным атакам", - пишет газета со ссылкой на Баранова.

"Крым и приграничные районы внутри России столкнутся с новыми воздушными бомбардировками", - говорится в статье.

По его словам, Украина хочет закрепить "значительные успехи", достигнутые за последние несколько недель, когда некоторые из важнейших военных объектов РФ попали под удар украинских дронов-камикадзе.

Гибель бойцов 128-й бригады

По теме обстрелов одно из главных событий - удар 3 ноября российской ракетой "Искандер" по сбору солдат 128-й штурмовой бригады на Запорожском направлении. О деталях этого мы писали здесь.

Обращает на себя внимание большой резонанс, который приобрело это событие. И особенно официальное подтверждение самого факта.

Сами украинские военные в комментариях пишут, что это далеко не первый подобный случай прилёта по скоплению бойцов на построении. О том же говорит и нардеп Марьяна Безуглая.

Однако до сих пор, за редким исключением, украинское командование никогда не подтверждало прилёты по местам расположения украинских войск. Случаи, когда это признавалось, можно пересчитать по пальцам рук. Например, прилет в мае прошлого года по учебному лагерю в Десне, о котором заявил Зеленский. Или же удар по военному аэродрому "Канатово", который ставят в вину экс-разведчику Роману Червинскому.

В большинстве других случаев, даже если об этом информация проникала в соцсети и СМИ, никаких комментариев и подтверждений не было. И никогда ранее ситуация не комментировалась на уровне министра обороны в духе "проведем расследование и выясним все обстоятельства".

В то же время стоит отметить, что в последнее время все громче говорят о противоречиях между политическим и военным руководством Украины. Между Зеленским и Залужным. Офис президента критикует статью главкома ВСУ в Economist, отправленный в отставку командующий ССО Хоренко заявляет, что она произошла без ведома Залужного, о нарастающих разногласиях пишут и западные СМИ.

Есть ли связь этих противоречий и реакции Минобороны на удар по построению бойцов в Запорожской области, увидим по тому, как будут развиваться дальнейшие события, и по результатам объявленного министром расследования.

Но довольно показательно, что по поводу инцидента с бригадой Зеленскому сегодня докладывал министр обороны Умеров, а не главком Залужный. Хотя не первый, а второй непосредственно отвечает за ситуацию в войсках.

Залужный vs Зеленский. Реакции Украины и Запада

История со статьей главкома Валерия Залужного, который сделал вывод о нарастающем тупике на фронте, продолжает вызывать резонанс.

На Банковой уже выступили с ее открытой критикой.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква дал понять, что статью Залужного там считают вредной, так как она уже вызвала переполох среди западных партнеров.

"Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?" Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?" - заявил Жовква в эфире телемарафона.

Ситуацию прокомментировал и сам президент, который заявил, что тупика на фронте нет. Он сказал, что сейчас не патовая ситуация, а Украина бывала и в более сложных обстоятельствах, например, в начале войны, когда многие предрекали скорое поражение.

Зеленский сказал, что понимает усталость от войны, потому что "все мы люди, независимо от своего статуса".

Но Зеленский сказал, что проблемные вопросы будут решаться. Ключевой проблемой он назвал то, что РФ контролирует небо. Решением этого вопроса, по словам президента, является поставка F-16.

"Такое решение уже есть. Остается ждать завершения обучения украинских пилотов", - сказал Зеленский.

Напомним, Залужный в своем интервью сказал, что поставки F-16 не переломят ситуацию на фронте, так как у РФ появились уже более дальнобойные системы ПВО.

Сегодня президент продолжил опровергать главкома и заявил, что Украина готовит "неожиданный удар" по России.

"Наши военные придумывают разные планы, разные операции для того, чтобы быстрее продвигаться вперед и нанести неожиданный удар по Российской Федерации… Они думали, что поставят нам мат, но этого не произошло… Я не думаю, что это патовая ситуация", – сказал президент.

При этом западные СМИ крайне активно цитируют Залужного и широко обсуждают его оценки. А также пишут о его разногласиях с Зеленским.

New York Times сделала вывод, что негативная реакция Банковой на статью Залужного "сигнализирует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством".

"Слухи о напряженности между президентом и главнокомандующим вооруженными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия", - пишет издание.

"Возникающий разлад между генералом и президентом" идет на фоне как военных, так и дипломатических трудностей Украины.

Еще одним признаком разногласий стало увольнение Зеленским одного из главных заместителей Залужного - командующего ССО Виктора Хоренко. Его, как мы уже писали, уволил Зеленский по представлению главы минобороны Умерова, но без согласования с непосредственным начальником Хоренко - Залужным.

Это выглядело явным вызовом главкому и подчеркнуло, что между командованием армии и политическим руководством пробежала черная кошка.

Комментаторы уже высказывают предположение, что это связано в том числе и с тем, что Зеленеющий воспринимает Залужного как потенциального конкурента на президентских выборах (подробнее об этой теме мы писали здесь). А потому президент пытается ослабить позиции главкома, а возможно, и подготовить его увольнение.

"Офис президента сознательно ослабляет влияние в армии Залужного. Зеленский боится Залужного как возможного конкурента на предстоящих выборах. Смена командующего ССО без согласования с главнокомандующим ВСУ может быть предупреждением о кадровых решениях как по другим высшим руководителям армии, так и по самому Залужному", - написал главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов.

CNN также затронула тему статьи Залужного. Телеканал проводит мысль о том, что "мрачная" статья главкома "сломала" картинку, которую для украинцев все это время создавал президент.

"Точка зрения Залужного предложила редкую альтернативу обнадеживающим заявлениям, которые стали обычным явлением со стороны политического руководства Украины. Почти каждый вечер Зеленский призывает общественность продолжать верить в потенциальную победу страны. Но для многих украинцев эта цель пока кажется недостижимой", - сообщает издание, которое пообщалось с украинцами.

Среди них - замкомандира артиллерийской части под Бахмутом, который согласился с тем, что высказал Залужный.

"Там, где мы стоим, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество пушечной артиллерии. По точности они уступают, это факт, но по количеству снарядов превосходят. Особенно в последнее время разница заметна, поскольку боеприпасов мы получаем все меньше и меньше", - сказал он.

Другие опрошенные CNN украинцы с одной стороны согласились с тем, что Зеленский, постоянно говоря только о победе, воодушевляет жителей страны. С другой - по их мнению, замалчиваются многие проблемы. Например, темы мобилизации и подготовки резервов, из-за чего "все меньше и меньше людей готовы сражаться".

Тональность этих материалов довольно показательна: она явно противопоставляет версию главкома о тупике на фронте "оптимизму" президента, и далеко не в пользу последнего.

Что дает дополнительные козыри "партии компромисса" и в Украине (ее главным публичным спикером стал Арестович) и на Западе.

США ведут дело к переговорам - NBC

Знаковый материал на тему компромисса вышел вчера у американского издания NBC News.

По данным его источников, США и европейские чиновники обсуждают с Киевом тему мирных переговоров. Эти обсуждения включают "общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения с Россией".

Дискуссии идут негласно, по словам одного действующего и бывшего высокопоставленных чиновников США. Но могут резко ускориться в начале 2024 года.

Отдельный раунд переговоров американцев с Украиной по этой теме состоялся в октябре - во время очередного "Рамштайна", куда приезжали Зеленский и Ермак.

Консультации с Киевом "начались на фоне опасений американских и европейских чиновников по поводу того, что война зашла в тупик и что они не смогут продолжать оказывать помощь Украине".

В администрации Байдена обеспокоены тем, что у Киева заканчиваются силы, тогда как у Москвы "они кажутся бесконечными". Украина также испытывает трудности с набором солдат, и этот вопрос "находится на первом месте для беспокойства администрации".

У США также нет уверенности в том, что Украина предпримет новое весеннее наступление. "Растет ощущение, что уже слишком поздно и пора заключать сделку", - сказал бывший высокопоставленный чиновник.

"Официальные лица также в частном порядке заявили, что Украине, вероятно, осталось только до конца года или чуть дольше, прежде чем начнутся более срочные дискуссии о мирных переговорах", - пишет издание.

По словам его источников, официальные лица США уже поделились своими взглядами на такой график с европейскими союзниками. Но пока у администрации Байдена нет никаких признаков того, что Путин готов вести переговоры с Украиной, заявили два американских чиновника.

Что же до позиции Зеленского, который против переговоров с РФ, то в качестве "стимула" НАТО может предложить Киеву "некоторые гарантии безопасности, даже без формального вступления Украины в альянс". Таким образом, по словам чиновников, "украинцы могут быть уверены, что Россия не вторгнется снова".

После выхода статьи Зеленский опроверг, что западные партнёры его склоняют к переговорам с Россией.

"Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодняшний день никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов", - сказал он в субботу в Киеве.

"Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали – не будет такого", – добавил президент.

Тем не менее, статья вызвала большой резонанс, так как она наложились на обсуждение статьи Залужного о тупике на фронте.

Бывший советник Банковой Арестович отметил в статье NBC пункт об отказе от принятия Украины в НАТО и сделал вывод, что чем дальше тянуть с договоренностями по окончанию войны, тем хуже для Украины будут условия.

"Многие обиделись на то, что я предложил НАТО в обмен на территории (правда, я не предлагал территории в обмен, но кто же до этого момента дочитывает). Так вот я вам приоткрою маленькую тайну. Еще полгодика-год такой "успешной" политики, какую мы ведем сейчас, и забыть можно будет и о НАТО. Речь будет идти только о неких "…гарантиях без вступления"... А еще через год - не будет и этого. Будут очередные Минские соглашения - под новым названием", - заявил он.