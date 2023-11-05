В пятницу, 3 ноября, на Запорожском направлении массово погибли солдаты ВСУ.

Россияне нанесли удар ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, сформированной в Закарпатье.

Погибли несколько десятков военных, включая Дмитрия Милютина с позывным "Таксист", которого называли одним из лучших артиллеристов Украины.

Случившееся спровоцировало скандал. По предварительным данным, военнослужащие погибли из-за того, что их, вопреки правилам прифронтовой безопасности, офицеры решили вывести на групповое построение.

В Закарпатской области, где была сформирована бригада, 6 ноября объявили днем траура.

Подробности случившегося и реакция власти — в материале "Страны".

Что известно о гибели бойцов 128-й бригады

Первыми информацию о случившемся распространили украинские военные в соцсетях.

По их данным, был зафиксирован прилет по построению бойцов в одном из прифронтовых районов Запорожской области, который привел к гибели многих из них, а также мирных жителей.

В случившемся винят офицера, который зачем-то собрали в селе много солдат в одном месте на построение для "торжественного награждения личного состава". При том, что противник "отслеживает любое скопление более двух человек".

По некоторым данным, построение устроили для встречи с командиром, который приехал для награждения.

Позже российские паблики показали видео удара.

Над местом прилета, как следует из ролика, дежурил российский дрон, который, видимо, и скорректировал удар.

Официальное подтверждение

Вчера вечером ВСУ подтвердили удар россиян по скоплению украинских военных на Запорожском направлении.

Уточнялось, что удар был ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

"Погибли военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители. В настоящее время идет выяснение обстоятельств", - заявили в Страткоме ВСУ.

Официально число погибших не называлось. В СМИ же сообщали о гибели 20 военных.

В их числе - один из лучших артиллеристов Украины Дмитрий Милютин с позывным "Таксист". О его гибели рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

"Далеко не первый случай с такими построениями"

Министр обороны Рустем Умеров поручил провести проверку гибели военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", - написал министр в Facebook.

Более подробно высказалась замглавы комитета Рады по вопросам обороны Марьяна Безуглая.

Это фактически она подтвердила, что военные погибли из-за того, что их, вопреки правилам прифронтовой безопасности, офицеры решили вывести на построение.

Более того, Безуглая заявила, что это "далеко не первый случай с такими построениями".

"Если трагедия уже попала в публичную плоскость, то могу прокомментировать: виновные должны быть наказаны, а все эти совковые выстраивания под стеночкой неприемлемы в зоне боевых действий. Ни когда президент, ни когда главнокомандующий ВСУ, ни командующие, ни комбриги и т.д. Как и массовые сборища военных, волонтеров, техники, как произошло во время мероприятия Берлинской (имеется в виду удар по Драмтеатру в Чернигове в августе - Ред.)", - написала Марьяна Безуглая.