Министерство обороны сократило сроки поставок оружия и техники для ВСУ
Министерство обороны Украины сообщило, что с 1 ноября "существенно" сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ.
Об этом пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Были отменены "чрезмерные" испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности, сокращено количество всевозможных проверок, упрощены механизмы поставок.
Теперь от поставщиков требуется подтвердить только три фактора: эффективность образца техники, его безопасность для личного состава и надежность в эксплуатации.
"Производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия в ВСУ", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины создало спецдепартамент для борьбы с коррупцией при оборонных закупках.
Также мы писали, что в начале года должностные лица одного из предприятий "Укроборонпрома" закупили товары военного предназначения, которые оказались непригодны для фактического использования военными. Чиновников подозревали в растрате бюджетных средств на 5 млн гривен.
А летом супруги-предприниматели получили подозрение за поставку Министерству обороны Украины непригодных боеприпасов для ВСУ.