Министерство обороны Украины сообщило, что с 1 ноября "существенно" сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ.

Об этом пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Были отменены "чрезмерные" испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности, сокращено количество всевозможных проверок, упрощены механизмы поставок.

Теперь от поставщиков требуется подтвердить только три фактора: эффективность образца техники, его безопасность для личного состава и надежность в эксплуатации.

"Производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия в ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины создало спецдепартамент для борьбы с коррупцией при оборонных закупках.

Также мы писали, что в начале года должностные лица одного из предприятий "Укроборонпрома" закупили товары военного предназначения, которые оказались непригодны для фактического использования военными. Чиновников подозревали в растрате бюджетных средств на 5 млн гривен.

А летом супруги-предприниматели получили подозрение за поставку Министерству обороны Украины непригодных боеприпасов для ВСУ.